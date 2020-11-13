Лукашенко проручил проработать взаимодействие с отчисленными студентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил проработать механизм, который решил бы проблему студентов, отчисленных за участие в несогласованных протестах. Об этом пишет ТАСС.

«Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу. Надо посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика «под гарантии», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что этих студентов нельзя назвать «отмороженными или плохими». По его словам, даже если они поедут в Польшу, там они никому не будут нужны.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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