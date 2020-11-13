Песков прокомментировал встречу Небензи с Тихановской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля в отношении контактов с белорусской оппозицией не изменилась, передает ТАСС.

«Позиция не изменилась, абсолютно», — подчеркнул он.

Песков пояснил, что встреча постпреда России при ООН Василия Небензи с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской не была личной.

«Наш полпред действует вместе со своими коллегами, там проводятся мероприятия. Если в них участвуют такие, как Тихановская, он также в рамках своей деятельности принимает участие в этих мероприятиях», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Небензя и Тихановская встретились на одном из мероприятий в ООН.

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