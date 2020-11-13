Турция отвергла претензии ООН по использованию наемников в Карабахе

Турецкие власти назвали лживыми обвинения Рабочей группы ООН по использованию наемников в использовании сирийских боевиков в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, передает РИА «Новости».

«Причина, по которой циркулируют эти лживые новости, — попытка отвлечь внимание от незаконной оккупации со стороны Армении и создать ей имидж «страны-жертвы», — сказал Аксой.

Он обвинил ООН в распространении «лживых» заявлений «без учета мнения Турции».

Аксой добавил, что все видеозаписи, которые предоставила организация, являются сфабрикованными, а показания свидетелей — фейковыми.

Кроме того, по его словам, именно Армения развернула в Карабахе «террористов Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов».

Ранее Рабочая группа ООН по использованию наемников пришла к заключению, что боевиков в карабахском конфликте задействовала именно азербайджанская сторона при поддержке Турции.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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