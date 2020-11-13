Прошедшие выборы в США признали самыми безопасными в истории страны

Министерство внутренней безопасности США считает президентские выборы, прошедшие 3 ноября, самыми безопасными в истории страны. Об этом сообщается на сайте американского агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, созданного на базе министерства.

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории. Прямо сейчас по всей стране сотрудники избирательных комиссий проверяют и перепроверяют весь ход избирательного процесса, прежде чем подвести итоги», — указано в заявлении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Администрация Байдена: кто войдет в команду демократа

— Байден: ничто не остановит передачу власти

— CNN: Трамп не признает поражения до оглашения итогов голосования в Джорджии