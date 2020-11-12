Лавров: Россия ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Россия уже подготовила ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

По словам министра, санкции Москвы зеркальны тем, что подготовил Евросоюз, и коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и ФРГ.

Лавров также отметил, что Берлин возглавил новое обострение в отношениях ЕС и России.

«Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что Москва скоро сообщит о введенных санкциях европейским партнерам.

Ранее Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным.

В санкционный список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.