Ереван рассчитывает на скорейший обмен пленными с Баку

Власти Армении рассчитывают на скорейший обмен пленными с Азербайджаном в рамках ранее заключенных соглашений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

«Соглашение о прекращении боевых действий в Арцахе <...> дает возможность выяснить судьбу пропавших без вести военнослужащих и мирных жителей, попавших в плен в ходе боевых действий, а также обменяться трупами», — сообщили в пресс-службе.

Так, Ереван рассчитывает привлечь к работе по обмену пленными представителей российской миротворческой миссии и представителей Международного Красного креста.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники.

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