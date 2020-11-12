Лавров исключил присутствие турецких миротворцев в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня в Азербайджане вне зоны конфликта.

Этот центр, по его словам, будет работать исключительно стационарно, без выездных миссий. В нем российско-турецкие специалисты будут работать на одинаковых началах.

Ранее Турция вновь заявила об участии в миссии миротворцев в Карабахе, несмотря на опровержения.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.