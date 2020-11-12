Лавров выразил обеспокоенность длительностью волнений в Белоруссии

Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии после президентских выборов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

При этом российская сторона удовлетворена тем, что уменьшается количество участников протестных акций, отметил Лавров.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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