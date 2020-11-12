Познер заявил о деградации США

Телеведущий Владимир Познер считает, что США уже миновали свой «пик» и в настоящее время «идут вниз». Об этом он написал на своем личном сайте.

Журналист признался, что он очень верит во внутреннюю силу Соединенных Штатов Америки. Однако, по мнению Познера, США «достигли своего пика, приблизительно, когда был избран Кеннеди».

По его словам, это выражается во многих вещах, в том числе и через внешние проявления.

Познер выразил мнение, что с тех пор Америка «чуть-чуть идет вниз, а не вверх». Он указал, что это «довольно заметно» и во многих различных проявлениях.

«Это факт. Насколько ей удастся выправиться, как она выйдет из этой ситуации, этого я не знаю. Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — заявил Познер.

Журналист полагает, что этой стране предстоит пройти через очень мучительный и тяжелый период. Познер прогнозирует, что он будет длиться продолжительное время.