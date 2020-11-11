Россия и Турция подписали меморандум о совместном центре по Карабаху

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сообщили в военном ведомстве.

Совместный центр будет находиться в Азербайджане, он будет собирать, обобщать и проверять информацию о прекращении огня.

Подчеркивается, что договоренности России, Азербайджана и Армении и российские миротворцы остановили кровопролитие.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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