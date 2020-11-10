Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении по Нагорному Карабаху из СМИ и не принимал участие в каких-либо обсуждениях, передает РИА «Новости».

«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны», — сказал глава государства.

По его словам, как с президентом страны с ним даже не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу.

Он отметил, что принимает во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей.

«Я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов», — сказал Саркисян.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» намерена отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

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