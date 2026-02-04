ФСБ назвала основную цель пытавшегося устроить теракт в колонии на Кубани

Цель пытавшегося устроить теракт на Кубани заключалась в убийстве сотрудников администрации колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По информации силовиков, подозреваемый — уроженец стран Центральной Азии — находился в исправительном учреждении и готовил вооруженное нападение на персонал колонии. При попытке реализации преступного замысла его задержали сотрудники ФСБ и ФСИН. У подозреваемого изъяли орудия, которые он собирался использовать при совершении теракта.

В результате задержания никто не пострадал, ущерба также не было. По данному инциденту следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления — приготовление к совершению террористического акта.

До этого сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб. С мужчиной в мессенджере связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ России, и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверки кандидату необходимо было занести в здание ФСБ в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.

Ранее осужденная за теракт Дарья Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб.