Штрафы за «свалку» в квартире могут вырасти в 10 раз

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий десятикратное увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, предлагается проиндексировать действующие штрафы как минимум в десять раз. Для физических лиц размер взысканий может составить от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Парламентарий считает, что только ощутимые финансовые санкции смогут заставить нарушителей уважать соседей.

Колунов напомнил, что ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, включая превращение квартир в свалки, предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ. При этом действующие штрафы, по его оценке, остаются крайне низкими и не пересматривались с 2008 года: для граждан они составляют от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — до 2 тыс. рублей, для юридических лиц — до 20 тыс. рублей.

Депутат отметил, что незначительный размер наказания позволяет недобросовестным собственникам годами игнорировать требования санитарии. В многоквартирных домах, по его словам, нередко возникают ситуации, когда жильцы захламляют квартиры, создавая источники резкого запаха и насекомых, которые распространяются не только по соседним помещениям, но и по общедомовым коридорам и тамбурам. В результате такие нарушения затягиваются на годы и даже десятилетия.

Ранее Сергей Колунов предложил вводить многомиллионные штрафы за нарушения при пользовании газовым оборудованием.