ФСБ сорвала попытку теракта в исправительной колонии на Кубани

В исправительной колонии Краснодарского края предотвращен теракт, готовящийся выходцем Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет ТАСС.

Установлено, что осужденный, отбывая наказание в колонии, готовил вооруженное нападение на сотрудников исправительного учреждения. В результате совместных действий сотрудников ФСБ и ФСИН подозреваемый был задержан при попытке совершения теракта. У него изъяли орудия, которые он планировал использовать для нападения. Пострадавших избежать удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

До этого сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб. С мужчиной в мессенджере связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ России, и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверки кандидату необходимо было занести в здание ФСБ в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.

После задержания мужчины выяснилось, что в колонке была взрывчатка. По замыслу украинской спецслужбы, подрыв устройства ликвидировал бы не только сотрудников службы безопасности, но и самого исполнителя, который, как сообщили в ФСБ, не знал о готовящемся преступлении с его участием и использовании его в качестве смертника. Против исполнителя было возбуждено уголовное дело.

Ранее осужденная за теракт Дарья Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб.
 
