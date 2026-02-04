Россиян допустили до Паралимпиады в экипировке с гербом РФ

Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде в экипировке с гербом РФ

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет одобрил экипировку для российской делегации на предстоящих Паралимпийских играх в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Экипировка содержит национальную атрибутику — герб Российской Федерации, надпись «Россия». Экипировка общего назначения будет в красно‑белых цветах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой», — сказал Рожков.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

