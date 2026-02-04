Размер шрифта
В ЕС задержали подготовку нового пакета антироссийских санкций

Politico: в ЕС задерживаются с подготовкой 20-го пакета санкций против России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейские чиновники задерживаются с подготовкой 20-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, изначально объявление нового пакета ожидалось 2 февраля, но это может случиться 6 февраля.

При этом принят пакет санкций, предположительно, будет 24 февраля — в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине. За день до этого, согласно данным издания, в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел стран Европейского союза.

2 февраля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение 20-го по счету пакета санкций против России. Она заявила, что «день за днем, год за годом» поддержка Украины Европой остается неизменной.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в рамках 20-го пакета рестрикций ЕС намерен запретить себе приобретать у России платину, медь, иридий и родий.

До этого глава МИД Франции Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России. Он утверждает, что действия России на Украине якобы свидетельствуют о нежелании «добросовестно вести переговоры».

Ранее Франция предложила включить особо жесткие санкции против «теневого флота» России.
 
