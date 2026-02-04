Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина, скормивший аллигаторам пятилетнего ребенка, избежал сурового наказания

В США мужчина скормил оставил девочку аллигаторам и получил срок
Shutterstock/FOTODOM

В США вынесли приговор мужчине, который оставил ребенка на съедение аллигаторам. Об этом сообщает NBC South Florida.

Инцидент произошел в 1998 году, но разбирательства закончились только сейчас. По данным прокуратуры, подсудимый Харрел Брэдди познакомился с матерью пятилетней девочки в церковной группе и часто без предупреждения приходил к ним домой.

Однажды женщина сказала ему уйти, так как к ней пришли гости. Это возмутило Брэдди, поэтому он затолкал ее в багажник и вывез в отдаленный район, бросив у трассы. Пострадавшей удалось спастись.

Тем временем дочь женщины преступник отвез к каналам и оставил там. Позже на черепе у нее обнаружили три раны, которые оставили аллигаторы. Ребенок не выжил.

В 2007 году Брэдди признали виновным и приговорили к высшей мере, но спустя 10 лет наказание отменили из-за изменений в законодательстве. Это привело к возобновлению судебного процесса.

Спустя несколько лет суд приговорил преступника к пожизненному заключению.

Ранее россиянка вернулась из Вьетнама с крокодилом и нарвалась на административное дело.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!