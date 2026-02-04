Мужчина, скормивший аллигаторам пятилетнего ребенка, избежал сурового наказания

В США вынесли приговор мужчине, который оставил ребенка на съедение аллигаторам. Об этом сообщает NBC South Florida.

Инцидент произошел в 1998 году, но разбирательства закончились только сейчас. По данным прокуратуры, подсудимый Харрел Брэдди познакомился с матерью пятилетней девочки в церковной группе и часто без предупреждения приходил к ним домой.

Однажды женщина сказала ему уйти, так как к ней пришли гости. Это возмутило Брэдди, поэтому он затолкал ее в багажник и вывез в отдаленный район, бросив у трассы. Пострадавшей удалось спастись.

Тем временем дочь женщины преступник отвез к каналам и оставил там. Позже на черепе у нее обнаружили три раны, которые оставили аллигаторы. Ребенок не выжил.

В 2007 году Брэдди признали виновным и приговорили к высшей мере, но спустя 10 лет наказание отменили из-за изменений в законодательстве. Это привело к возобновлению судебного процесса.

Спустя несколько лет суд приговорил преступника к пожизненному заключению.

