Эксперт раскрыл, чем обернутся удары ВС РФ по Украине

Аналитик Слебода: авиаудары ВС РФ лишают Украину возможности продолжать конфликт
Евгений Биятов/РИА Новости

Авиаудары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины делают республику все более неспособной к продолжению конфликта. Такое мнение высказал аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала журналистки Рэйчел Блевинс.

«Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления», — порассуждал Слебода.

По его словам, мэр Киева Виталий Кличко не просто так неоднократно призывал жителей мегаполиса покинуть его. Текущие обстоятельства, с которыми власти не могут справиться, в конце концов приведут к краху ВСУ и падению линии фронта, считает эксперт.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о «беспомощности» Украины после удара ВС РФ.
 
