Брат мэра Киева раскритиковал украинское руководство за коррупцию в стране

Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко, беседуя с российскими пранкерами, раскритиковал коррупцию на Украине. Расшифровка беседы есть в распоряжении РИА Новости.

В беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выступали от имени польского чиновника, Кличко негативно отозвался о ситуации с коррупцией в стране и посетовал на то, что из-за этого Киеву все сложнее получать поддержку от других стран.

«Что касается коррупции на Украине, я должен сказать, что она, к сожалению, уже давно известна, и меня это лично беспокоит. Становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей», — отметил Кличко.

По его мнению, «участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

