«Есть определенные риски, страхи и переживания»: Петросян о подготовке к Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала о своих страхах перед участием в Олимпийских играх 2026 года.

«Я на тренировках очень сильно загоняюсь, когда не получается. И себя очень много ругаю. Бывает, вообще без разминки практически заходишь и получается тройной аксель, а с четверным тулупом что-то там неожиданно заело. Бывает, наоборот. Понятно, есть у меня определенные риски и страхи, переживания, не знаю, просто надо будет смотреть по ситуации на самом деле», — рассказала Петросян.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее тренер Этери Тутберидзе рассказала об ухудшении состояния Петросян перед Олимпиадой.