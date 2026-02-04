ВСУ обстреляли дронами и ракетами Брянскую область, есть разрушения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, 11 БПЛА самолетного типа и ракетами «Нептун» по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы», — отметил глава региона, уточнив, что дежурные силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ, а также крылатую ракету «Нептун».

Уточняется, что в Бежицком районе Брянска осколки повредили три автомобиля.

Кроме того, в поселке Глинищево Брянского района в результате атаки ВСУ был полностью уничтожен жилой кирпичный дом, пострадала женщина. Она получила множественные ранения. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, сообщил Богомаз.

В Минобороны ранее сообщили, что за ночь над российскими регионами было уничтожено 24 украинских беспилотника. По информации ведомства, по 11 дронов было подавлено над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, а также один беспилотник был сбит над Астраханской областью.

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.