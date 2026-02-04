Охранники бара избили туриста в Таиланде

В Паттайе турист попытался убежать, не закрыв счет, и был избит охранниками бара

В Паттайе охранники пивного бара избили туриста прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 2 февраля в районе Нонг Прю, где находится множество популярных баров и клубов. По данным СМИ, посетитель одного из заведений не оплатил счет, а когда охранники потребовали его закрыть, попытался скрыться.

В итоге мужчину догнали, после чего завязалась драка между ним и работниками бара. По словам свидетеля, турист махал кулаками, что заставило охранников применить физическую силу, затем они вызвали полицию, а сами вернулись к работе.

Как сообщается, турист пострадал в результате инцидента, но не стал писать заявление. Его личнось и местонахождение сейчас устанавливаются. Участников драки уже вызвали на допрос.

Полиция Паттайи заявила, что дело будет тщательно и справедливо расследовано по отношению ко всем сторонам.

Ранее тайский таксист оскорбил российских туристок из-за отказа доплатить 49 рублей.