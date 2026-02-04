Дмитрий Дибров выступил против романов на съемках

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у него никогда не было романа на съемочной площадке.

Дибров удивился тому, как люди успевают заводить романы на съемках. Шоумен считает, что у людей обычно нет времени для этого на киноплощадках.

«Я вообще удивляюсь, как заводятся романы на съемочной площадке? Что-то страдает: либо кино, либо роман. Слово «обычно» — я не знаю. Что вы считаете обычным? Вот я, например, 16 лет жил в любви — это обычно или уже необычно?» — поделился телеведущий.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Вместе с партнером она пришла на новогоднюю вечеринку женского клуба модели. Мероприятие проходило в закрытом формате.

Ранее Полине Дибровой сделали предложение в шоу.