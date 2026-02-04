Размер шрифта
В сборной России назвали издевкой использование МОК кадров с отстраненным Большуновым

Бородавко: выбор хайлайта с Большуновым можно называть издевкой со стороны МОК
Кадр из трансляции

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался по поводу включения кадров с лыжником Александром Большуновым в видеоролик Международного олимпийского комитета (МОК), который был посвящен предстоящим зимним Олимпийским играм — 2026, передает Sport24.

«Приятно, что Александр Большунов оказался в подборке моментов на Олимпиадах, которую показывали на конференции МОК. Возможно, выбор хайлайта из спринта в Пхенчхане можно называть некой издевкой со стороны МОК. Я бы не стал сильно драматизировать, но вероятно, что определенный подтекст здесь присутствует. Сейчас не хочется в очередной раз много говорить о политических моментах», — сказал Бородавко.

В видеоролике МОК показан фрагмент финиша Большунова в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда российский спортсмен выиграл бронзовую награду.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ.
 
