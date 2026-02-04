Сифилис показал рекордный рост за последние 5 лет

В России произошел резкий рост заболеваемости сифилисом на фоне общего снижения распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Статистику Росстата приводит газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, с 2020 года рост заболевания составил 64%. При этом активнее всего сифилис распространялся среди мужчин старше 40 лет.

«Рост цен на презервативы и печальная статистика по снижению их продаж заставляют задуматься, как долго удастся удерживать показатели заболеваемости более или менее стабильными», — отмечает руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Эксперт также связал распространение инфекции с плохим освещением проблемы в СМИ. По мнению специалиста, журналистам следует активнее освещать темы распространения и противоборства ИППП. Также требуют внимания темы, связанные с опасностью заразиться сифилисом, так как в настоящее время информационный фон об этом практически исчез.

До этого биолог рассказал о болезнях, передающиеся половым путем, в частности, сифилисе или гонорее, как исключительном классе вирусов в природной среде. Эволюционно они появились только у человека, животные не смогли бы с ними справиться, и целые ветви эволюции оказывались бы тупиковыми.

Ранее в Якутии врач скрыла наличие сифилиса у иностранцев и пошла под суд.