В Башкирии арестованы два подростка за теракт на железной дороге

СК: возбудил дело против двух подростков за теракт на железной дороге в Башкирии

В Башкирии двум подросткам предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в Max.

По данным следствия, два 15-летних мальчика в январе 2026 года, находясь вблизи станции «Янаул» Горьковской железной дороги, подожгли оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. В СК уточнили, что подростки выполняли заказ интернет-вербовщиков — им обещали за это 15 тыс. рублей.

Поджигателей оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, а обещанное вознаграждение дети так и не получили.

Суд заключил подростков под стражу, против них возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что в Тюмени перед судом предстанет 17-летний подросток, который не сообщил о готовившемся теракте. Уточняется, что несовершеннолетний в ходе общения в социальных сетях от своего знакомого узнал, что тот вместе с сообщником по указанию злоумышленника готовит поджог объекта на железнодорожном перегоне «Утяшево – Тюмень» в интересах Украины.

Ранее подростка из Онеги арестовали по делу о приготовлении к диверсии.
 
