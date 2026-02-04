Размер шрифта
На Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби

«РБК-Украина»: делегации в Абу-Даби будут работать над технической стороной мира
UAE Government/Reuters

Несмотря на отсутствие политического решения о завершении конфликта на Украине, работа над документами, которые должны регламентировать мирный процесс, активно продвигается. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в материале о предстоящих переговорах в Абу-Даби.

В материале отмечается, что ряд документов, регулирующих военные аспекты, все еще в работе. Также не полностью согласовано общее рамочное соглашение, где ключевым вопросом является территориальный.

«В таких условиях задача переговорных команд – и дальше работать над техническими сторонами мирного процесса, чтобы они были готовы, когда Путин согласится на завершение войны. Так, по данным РБК-Украина, военная подгруппа [части обеих делегаций, обсуждающие военную сторону переговоров] должна подготовить предложения сторон относительно дальнейшего прекращения огня», — говорится в тексте.

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Германии оценили предстоящие переговоры в Абу-Даби.
 
