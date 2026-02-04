Размер шрифта
Белоусов рассказал о поступившем в войска оружии

Белоусов: в январе Вооруженные силы РФ получили около 2 млн средств поражения
Министерство обороны РФ

Около 2 млн средств поражения и более 10 тыс. единиц вооружений поступили в войска России в январе этого года. Об этом сообщил на совещании министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Белоусов отметил, что достичь таких результатов удалось благодаря организации на предприятиях ритмичной работы с первых дней 2026 года и конструктивного взаимодействия Минобороны с Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

До этого сообщалось, что «Ростех» впервые поставил в российские войска системы «Зубр» для защиты от беспилотников.

22 января госкорпорация «Ростех» представила новые патроны для борьбы с дронами. Первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие» разработал и выпустил также холдинг «Высокоточные технологии». Новые боеприпасы предназначены для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным беспилотникам из штатного стрелкового оружия.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».
 
