Ученые зафиксировали восемь сильных вспышек на Солнце

На Солнце произошло восемь крупных вспышек класса мощности (М). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Отмечается, что класс (М) является предпоследним классом мощности. Первая из серии вспышек произошла в 01:50 часов мск, ее мощность составила М2.0. Позже была зарегистрирована вспышка мощностью М4.9, она длилась 24 минуты.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где класс А является самым слабым.

Накануне в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что на Солнце произошла вспышка наивысшего класса X.

До этого Солнце за короткий промежуток времени произвело сразу четыре мощные вспышки высшего класса X. Первая вспышка класса X1.0 была зарегистрирована 1 февраля в 12:33 по всемирному времени (UTC). Примерно через 11 часов, в 23:37 UTC, произошла значительно более сильная вспышка — X8.1. Уже 2 февраля последовали еще два события: вспышка X2.8 в 00:36 UTC и X1.6 в 08:14 UTC.

