Лазарева добилась отмены приговора по иноагентскому делу

Мосгорсуд отменил заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дело направили мировому судье на новое рассмотрение, пишет РИА Новости.

7 октября Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно приговорил Татьяну Лазареву к семи годам колонии.

Позже адвокат знаменитости Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что прокуратура требует отменить приговор, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от обязанностей иноагентов). Защита Лазаревой также подала жалобу на приговор, указав, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.

До этого Лазарева призналась, что не скучает по России. По словам телеведущей, сейчас у нее мало поводов для ностальгии по Москве. Она считает, что столица РФ уже не та, поскольку из нее уехала большая часть близких знаменитости. Лазарева отметила, что ее эмоциональное дистанцирование от России началось задолго до 2022 года.

Также телеведущая старается сохранять практический взгляд на ситуацию. Она понимает, что если вернется в Россию, то ей придется «сидеть в тюрьме».

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

