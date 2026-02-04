Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Лазарева добилась отмены приговора по иноагентскому делу

Мосгорсуд отменил приговор Лазаревой за уклонение от обязанностей иноагента
Global Look Press

Мосгорсуд отменил заочный приговор в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дело направили мировому судье на новое рассмотрение, пишет РИА Новости.

7 октября Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно приговорил Татьяну Лазареву к семи годам колонии.

Позже адвокат знаменитости Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что прокуратура требует отменить приговор, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от обязанностей иноагентов). Защита Лазаревой также подала жалобу на приговор, указав, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.

До этого Лазарева призналась, что не скучает по России. По словам телеведущей, сейчас у нее мало поводов для ностальгии по Москве. Она считает, что столица РФ уже не та, поскольку из нее уехала большая часть близких знаменитости. Лазарева отметила, что ее эмоциональное дистанцирование от России началось задолго до 2022 года.

Также телеведущая старается сохранять практический взгляд на ситуацию. Она понимает, что если вернется в Россию, то ей придется «сидеть в тюрьме».

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

Ранее Лазарева рассказала о бессмысленных наказаниях из детства.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!