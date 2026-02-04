Захарова сравнила документы по Эпштейну с просмотром фильмов в жанре тру-крайм

Читать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, невозможно без тошноты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат сравнила чтение этих документов с просмотром фильмов в жанре триллер и тру-крайм, отметив, что у всего должен быть моральный предел.

Захарова подчеркнула, что у истории вокруг личности Эпштейна еще даже нет контуров и какой-то ограниченности в плане понимания масштабов. По ее мнению, обнародованные материалы — «лишь снежинка на вершине айсберга».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в деле Эпштейна выявили его связи с девушками из Самары, Тольятти, Казани и Саратова.