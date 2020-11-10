Оппозиция намерена отменить участие Армении в соглашении по Карабаху
Бернст Ю.
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Оппозиционная партия «Процветающая Армения» намерена отменить участие Еревана в новых договоренностях по Нагорному Карабаху, передает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Иветту Тоноян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», — сообщила она.
При этом, по словам другого депутата Наиры Зограбян, оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Армении в договоренностях.
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