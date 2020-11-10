Алиев извинился перед Путиным за сбитый российский вертолет

Азербайджанский президент Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину и принес извинения за инцидент с российским вертолетом на армяно-азербайджанской границе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

«Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении», — сообщила пресс-служба.

Глава Азербайджана также попросил Путина передать соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту. Алиев выразил готовность азербайджанской стороны выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавшего пилота.

По словам главы республики, виновники инцидента будут наказаны, о чем Москва будет проинформирована.

9 ноября российский Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Инцидент произошел в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики. В результате погибли два члена экипажа, один пострадал. В Азербайджане признались, что Ми-24 случайно сбила армия страны. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело.

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