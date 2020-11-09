Генсек ООН поздравил Байдена и Харрис с победой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а Камалу Харрис с избранием на пост вице-президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дужаррика.

Таким образом, Гутерриш признал Байдена избранным президентом до публикации официальных результатов прошедших в США выборов.

Генсек также отметил, что партнерство между Соединенными Штатами и организацией является важной опорой международного сотрудничества, необходимого для решения серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается мир.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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