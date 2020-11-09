Глава офиса Зеленского тоже заразился коронавирусом
Полина Рутковская
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вслед за главой государства получил положительный результат теста на коронавирус нового типа.
«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал Ермак на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.
Всего на Украине зафиксировано 469 018 человек с инфекцией, выздоровели 209 тыс. пациентов, а умерли 8,5 тыс. человек.
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