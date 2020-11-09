Глава офиса Зеленского тоже заразился коронавирусом

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вслед за главой государства получил положительный результат теста на коронавирус нового типа.

«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал Ермак на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.

Всего на Украине зафиксировано 469 018 человек с инфекцией, выздоровели 209 тыс. пациентов, а умерли 8,5 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заразился коронавирусом