Санду намерена заняться восстановлением отношений с РФ, если станет главой Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что намерена заняться вопросом восстановления отношений с Россией, если победит на выборах главы республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я сосредоточусь на восстановлении отношений с РФ на базе национальных интересов Молдавии. Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок», — сказала политик на брифинге 9 ноября.

Она также отметила, что необходимо провести фундаментальный диалог с российской стороной при участии других международных партнеров на тему решения приднестровского конфликта.

В Молдавии 1 ноября прошли выборы президента. По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

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