Премьер-министр Японии заявил о желании укрепить альянс с Вашингтоном

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен укреплять союзнические отношения с Соединёнными Штатами после победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы совместно с США работать для сохранения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, еще более укрепляя японо-американский альянс», — сказал премьер.

По его словам, Япония и США разделяют общие ценности — свободу и демократию, что является базисом для долгосрочного партнерства.

Он добавил, что пока не планировал совершить визит в Вашингтон, однако готов проработать этот вопрос в ближайшее время.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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