Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с победой на выборах и отметил важность совместной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Поздравляю избранного президента [США] Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Мои коллеги из ВОЗ и я с нетерпением ждем возможности поработать с вами и вашими командами. Кризисы, подобные пандемии COVID-19, показывают важность глобальной сплоченности в защите жизней и средств к существованию», — написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп принял решение вывести США из ВОЗ к июлю 2021 года. Вашингтон обвинил организацию в неэффективности борьбы с пандемией и фальсификации доказательств причастности китайских властей к ее появлению.

7 октября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.