Глава МИД Израиля поздравил Байдена с избранием

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази поздравил кандидата от демократов Джо Байдена с победой на выборах президента США.

«Для меня большая честь поздравить избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с их победой на выборах в США в 2020 году», – написал Ашенкази на своей странице в Twitter.

Глава израильского МИДа выразил уверенность в том, что при Байдене стратегический союз между Израилем и США будет процветать.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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