Верховный лидер Ирана назвал «спектаклем» президентские выборы в США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал выборы президента в США «спектаклем». Об этом он написал в своем Twitter.

«Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии», — написал Хаменеи.

Он также выразил мнение, что независимо от результата, американские выборы обличают «однозначный политический, гражданский и моральный упадок режима США».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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