Республиканцы просят Верховный суд США разделить бюллетени в Пенсильвании

Республиканцы Пенсильвании обратились в Верховный суд США с иском об отделении бюллетеней, поданных после дня президентских выборов. Об этом сообщает Associated Press.

Госсекретарь штата Кэти Боквар уже распорядилась хранить поступившие после 3 ноября бюллетени отдельно, указано в сообщении агентства.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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