Лукашенко предложил Макрону посредничать в диалоге с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону стать посредником в диалоге с мусульманами. Об этом пишет агентство БелТА.

«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что мусульмане в Белоруссии никогда не создавали проблем. По его словам, они почти всегда поддерживали его и власть на выборах.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

16 октября радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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