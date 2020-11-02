Лукашенко: глава католиков Белоруссии консультировался в Польше, как «разрушать страну»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава католиков в республике Тадеуш Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Белоруссии. Лукашенко отметил, что в республике зарегистрировано множество религиозных конфессий и направлений, баланс и равновесие между которыми удалось сохранить, несмотря на ситуацию в стране.

«Если хоть одна организация в Белоруссии, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, глава Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Он подчеркнул, что такое никому не позволено.

Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Ранее сообщалось, что он был лишен белорусского паспорта.

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