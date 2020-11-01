Советник Трампа извинился за интервью российскому каналу

Советник рабочей группы Белого дома США по борьбе с распространение коронавируса, профессор Скотт Атлас извинился за интервью российскому телеканалу RT.

«Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться», – написал Атлас на своей странице в Twitter.

Профессор подчеркнул, что в особенности просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.

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