Премьер-министр Грузии сообщил, что уходит в самоизоляцию

Премьер-министр Грузии Георгий Захария ушел в самоизоляцию после того, как у его сотрудника обнаружили коронавирус, передает РИА «Новости».

«У моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию», — заявил премьер.

Он добавил, что продолжит руководить кабмином в удаленном режиме.

По последним данным, число заражений COVID-19 в Грузии достигло 40 727, погибли более 300 человек.

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