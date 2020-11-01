Премьер-министр Грузии сообщил, что уходит в самоизоляцию
Михаил Кириллов
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Премьер-министр Грузии Георгий Захария ушел в самоизоляцию после того, как у его сотрудника обнаружили коронавирус, передает РИА «Новости».
«У моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию», — заявил премьер.
Он добавил, что продолжит руководить кабмином в удаленном режиме.
По последним данным, число заражений COVID-19 в Грузии достигло 40 727, погибли более 300 человек.
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