МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел на парламентских выборах

МВД Грузии на основании обращений СМИ, а также наблюдательских организаций возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах, проходящих в республике. Об этом заявила замглавы грузинского ведомства Нино Цациашвили, передает ТАСС.

По ее словам, расследование в том числе началось в связи с физическим оскорблением активиста партии «Единое национальное движение» Звиада Куправы в Тбилиси. Также дела касаются возможных случаев насилия в отношении избирателей и кандидатов в депутаты на участках.

Цациашвили добавила, что МВД обеспечит проведение парламентских выборов в мирной и спокойной обстановке.

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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