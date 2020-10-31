Трамп высказался в поддержку Макрона после терактов во Франции

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования лидеру Франции Эммануэлю Макрону из-за серии терактов в стране и заявил, что поддерживает борьбу с радикальным исламским экстремизмом. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Макроном, в котором обсудил с ним произошедшее в Ницце.

«Президент Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты солидарны с Францией в борьбе с радикальным исламским экстремизмом. Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию, и что демократические ценности всегда будут побеждать», — написал Дир.

Ранее сообщалось, что 29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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