МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры на Эрдогана

МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за публикации карикатуры на президента Тайипа Эрдогана в еженедельном журнале Charlie Hebdo. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что МИД Турции осудил публикацию в журнале и передал соответствующую позицию представителю Франции.

Ранее Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру с его изображением.

Как сообщалось, сатирическое издание Charlie Hebdo на фоне ухудшения отношений Турции и Франции опубликовало карикатуру на президента Тайипа Эрдогана. Политик изображен полуголым с прохладительным напитком в руке и пристающим к служанке. Подпись к рисунку гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Турецкий лидер, в свою очередь, заявил, что «враги ислама», опубликовавшие карикатуру на него в Charlie Hebdo, «утонут в болоте ненависти и вражды».

Обострение отношений Франции и Турции произошло после убийства экстремистом школьного учителя, показавшего карикатуру на пророка Мухаммеда.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна усилит контроль за финансированием мечетей и будет строить «просвещенный ислам» в стране. В ответ на это Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику».

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