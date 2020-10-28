Глава Находки выздоровел после перенесенного коронавируса

Глава Находки Тимур Магинский вылечился от коронавируса нового типа и вернулся к работе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщалось в середине октября, он был госпитализирован с COVID-19 в больницу Владивостока. Администрация при этом работала в штатном режиме, на удаленку сотрудников не переводили.

В пресс-службе рассказали, что глава городского округа в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Последние тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — отметили в городской администрации.

Там добавили, что Магинский приступил к должностным обязанностям 28 октября.

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