Глава Находки выздоровел после перенесенного коронавируса
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Находки Тимур Магинский вылечился от коронавируса нового типа и вернулся к работе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщалось в середине октября, он был госпитализирован с COVID-19 в больницу Владивостока. Администрация при этом работала в штатном режиме, на удаленку сотрудников не переводили.
В пресс-службе рассказали, что глава городского округа в настоящее время чувствует себя хорошо.
«Последние тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — отметили в городской администрации.
Там добавили, что Магинский приступил к должностным обязанностям 28 октября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Находки госпитализирован с коронавирусом
— Мэр Анапы заразился коронавирусом