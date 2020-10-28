Небензя порекомендовал постпреду Германии при ООН «не читать американских газет»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя порекомендовал постпреду Германии Кристофу Хойсгану не читать газету The New York Times перед заседаниями Совета Безопасности. Об этом сообщаеь ТАСС.
Немецкий дипломат в ходе своего выступления 27 октября упомянул публикацию газеты The New York Times, в которой говорится, что в результате российской атаки в Идлибе якобы пострадали гражданские лица. Хойсган заявил, что если такая информация окажется правдой — «это неприемлемо и нарушает международное гуманитарное право».
«Кристоф, боже вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии,» — ответил ему на это Небензя, переиначив слова профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
Он указал, что в The New York Times публикуют очень много фейков о России.
«Неудивительно, что вы выбрали именно этот источник для подготовки к обсуждению», — сказал германскому коллеге Небензя.
Он также посоветовал Хойсгану «впредь» так не делать.